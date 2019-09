La Senda del Cor



Veu i guitarra amb instruments xamànics i cants de mantres per crear un univers sonor únic i irrepetible que ens portarà de viatge al nostre interior on trobarem la pau i l'alegria necessàries per curar les nostres emocions.



Et convidem a acompanyar-nos en aquesta aventura apassionant. Serà un viatge on prendràs consciència de facultats adormides que t'ajudaran a accedir a un món en què la màgia i l'amor configuren una dimensió subtil i poderosa i on activaràs les claus que et permetran modificar la teva realitat quotidiana. Un trajecte en el qual t'aproparàs al teu Pla d'Ànima i podràs posar-lo en moviment aconseguint una vida més plena.



Allibera't de tot allò que coneixes, de la imatge que t'has fet de cada cosa, de cada lloc, de cada ésser, de cada informació que has rebut, i mira-ho tot com una cosa nova, com una cosa per descobrir. Observa com ho veus tu, no com t'ho han mostrat fins ara. Deixa de banda tot el que saps, tot el que has après, allunya els coneixements de la teva ment, oblida allò que t'han ensenyat, el que t'han inculcat des de petit, i inspecciona, explora els teus veritables sentiments, sense cap tipus de programació o condicionament. Comença una altra vegada des de zero; no et quedis amb res, Buida't del tot i veu el que sents en el més profund de tu, del teu cor. Comença a saber i a sentir de veritat qui ets, en total llibertat.



«El Camí no està en el cel, ni a la terra ... està just al mig: al cor»



Una experiència absolutament commovedora a través del so sagrat. Vine a vibrar de cor a cor 💓



https://kartaratma.bandcamp.com/album/la-senda-del-coraz-n



Dissabte 28 setembre



A les 19: 30h



Aportació: 15 € per persona