Diumenge 7 d'abril presentarem la segona edició del festival Micrloclima, que tindrà lloc entre els mesos de maig i juny en diferents localitzacions de Camprodon, i ho volem fer d'una manera molt especial. Per això hem preparat una jornada inaugural pensada per a tota la família que inclourà una caminada popular fins l'ermita de Sant Antoni i, un cop a dalt, un concert.



La participació en aquesta caminada és gratuïta. Pels que vulgueu pujar amb nosaltres, el punt de sortida serà a les 10h a la Pl. Santa Maria i, si preferiu trobar-nos directament a dalt, us hi esperem a les 12h per desvetllar-vos el cartell i gaudir del directe de La Folie.