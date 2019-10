Una vegada hi havia una colla de bestioles que jugaven juntes al mateix jardí, cada matí! Eren una Cuca de Llum, una Panerola, un Dragó i una Sargantana. Un dia, però, la Sargantana no hi era i la Cuca de Llum, la Panerola i el Dragó van decidir d’anar-la a buscar. Descobriu les aventures d’aquestes bestioles que busquen la seva amiga sargantana. Grans i xics us endinsareu en el món de la poesia de la mà de les bestioles de Joana Raspall. Música, teatre i poesia.