Dissabte 11 de setembre a les 10 de la nit. Concert gratuït amb aportació econòmica voluntària per poder seguir programant concerts a la plaça.



Podeu reservar taula a la Taverna trucant al 972 21 07 76 o enviant un WhatsApp al 722 19 62 31





La Coixinera és un grup de música folk nascut a Mataró l’any 2001 que combina melodies tradicionals amb sonoritats i ritmes propers al rock. Amb els anys, ha esdevingut un dels principals referents del folk català. El seu darrer treball, Tenim i Tindrem (2020), parla de llibertat, de somnis, de presó, d’exili, de retrobaments, en el seu característic to alegre. El disc compta amb un munt de col·laboracions amb què alcen la veu per dir amb força que tenim determinació, que tenim il·lusió, que tenim somnis, que tenim paciència i perseverança, que tenim molta tossuderia i que de segur tindrem el somni fet realitat i tindrem el que busquem; la llibertat.



Aquest 2021, La Coixinera celebra els seus 20 anys a dalt de l’escenari. Han presentat set discs al llarg d’aquests anys, a més de la cantata per a la Casa de la Música de Mataró.

La Coixinera s’ha fet present a diverses edicions del Tradicionàrius, a la Fira Mediterrània de Manresa, al Cruïlla, al Senglar, al MMVV, al Fòrum de les cultures, al Rebrot, a les festes majors més importants de Catalunya i arreu dels països Catalans.