Aquesta iniciativa neix amb motiu de la celebració dels 30 anys de KARN D’OLLA i gràcies a la il·lusió, l’esforç i la col·laboració desinteressada de moltes persones, em aconseguit dur-lo a terme.



El 1er ATENEU ROCK, coproduït per KARN D’OLLA i FEM ART MONTSENY (Associació sense ànim de lucre) tindrà lloc a la Pista de l’Ateneu Agrícola de Sant Sadurní el 14 de setembre a partir de les 21.00h.



Les bandes que composen el cartell son una mostra molt complerta d’estils que van des del Trash-Metal, Punk, Heavy, dels Karn d’Olla, passant pel Punk Rock del QUTR3S, el Rock de Carrer dels Dilemia i acabarem amb una Sessió del Dj Balua (Bateria del Canívales Podridos) on gaudirem dels millors temes de Rock enllaunat.



KARN D'OLLA

QUTR3S

DILEMIA

DJ BALUA



És una festa que neix des del cor amb la intenció de que tothom se senti part d’ella i entre tots puguem celebrar tal i

com es mereixen els Karn d’Olla els seus 30 anys de trajectòria.



L’ENTRADA SERÀ GRATUÏTA, HI HAURÀ SERVEI DE BARRA I ENTREPANS.