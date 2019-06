Xàtiva ja coneix el cartell del Festival Nits al Castell per a 2019: Miguel Poveda, Karen Souza, Els Pets i Manel Fuentes protagonitzaran els dissabtes de juliol.

El cartell del XXII Festival Internacional Nits al Castell de Xàtiva es va presentar a la Fira Internacional del Turisme, FITUR, celebrada entre el 23 i 27 de gener, i comptarà amb els artistes Miguel Poveda, Karen Souza, Els Pets i Manel Fuentes & the Spring’s Team.

El plat fort arribarà el primer cap de setmana, amb l’actuació del reconegut artista Miguel Poveda el dissabte 6 de juliol, amb la interpretació d’alguns dels pals més representatius del flamenc, des d’un profund respecte a la tradició, però també aportant la seus personalitat.

El dissabte 13 serà el torn de Karen Souza. La seua veu greu i sensual es va fer cèlebre gràcies a les seves versions en clau jazz de grans clàssics del pop i del rock com Creep de Radiohead, Personal Jesus de Depeche Mode o fins i tot el Get lucky de Daft Punk i el Billie Jean de Michael Jackson. Al seu nou treball, Velvet vault (2017) la cantant argentina combina les seues pròpies composicions amb algunes magnífiques versions molt conegudes pel gran públic.

Ja el dissabte 20 de juliol el grup Els Pets, presentaran el seu nou treball “Som”, després d’estar 5 anys aturats. Des del cim de la seua trajectoria de més de 30 anys, Els Pets han decidit apostar per sonoritats contemporànies amb un grapat de cançons memorables.

I per últim, dissabte 27 de juliol, el conegut presentador Manel Fuentes ocuparà el castell amb la seua banda Spring’s Team per homenatjar, durant més de dos hores de show enèrgic i emotiu, al cantant Bruce Springsteen.

Les entrades es podran adquirir a partir del proper mes de maig amb un preu de 20 euros, existint també un abonament per a tots espectacles per 70 euros.







NORMES D’ACCÉS: No es permetrà accedir amb vehicle particular al recinte. Transport fins al castell inclòs amb l’entrada (eixida des de la Plaça de l’Espanyoleto de 21h a 22:30h) Prohibido acceder con vehículo propio al recinto. Transporte hasta el castillo incluido en la entrada (salida desde Plaça Espanyoleto de 21 a 22:30h)