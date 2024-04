_juno és un projecte lliure i honest que neix l’abril de 2019 de la mà de Zahara i Martí Perarnau IV. Després de _BCN626 (2020), el 2023 van publicar _BCN747, un treball en el qual surten d’ells mateixos i es centren en el que veuen, el món que els rodeja. Viatgen a Londres, Amsterdam, Mèxic, Los Ángeles, etc. i fruit d’aquests viatges neixen aquestes cançons, carregades de desencantament, preguntes sobre l’origen i el futur dels éssers humans, però també de ràbia pels errors dels nostres avantpassats. En aquest concert, _juno ens conviden a entrar en el seu particular limbo, on es van quedar atrapats a les 7:47 del matí ballant junts en un club on sempre està a punt de fer-se de dia. Enfrontats a l’escenari, rodejats dels seus sintetitzadors, caixes de ritmes i loopers, Martí i Zahara s’endinsen en aquesta distòpia visual i sònica.