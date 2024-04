LAR, la nova proposta de Judit Neddermann, és casa seva i a la vegada casa nostra. Fa olor de llar, cruix, té humitats i la llum s’escola per cada racó. La veu de la Judit ens acompanya sense impostures, de manera natural sent la peça essencial amb la qual està construïda la producció musical d’Arnau i Pau Figueras.



És un treball que veu del folklore ibèric i la música brasilera, estils que sempre han format part de la trajectòria de l’artista. A la cançó Pau hi col·labora una de les artistes amb més sensibilitat, la israeliana Noa mentre que a la cançó “Vivo viva” hi trobem en Dani Black, un referent pel que fa a la tradicional música brasilera.



Neddermann destaca per la seva presència a l’escenari, la seva veu i una cosa molt importat, fa sentir al públic com a casa seva, els transmet calidesa, empatia i bona energia. La seva proposta artística beu d’arrels folklòriques i de música moderna.



El Festival Solidari Musicveu organitzat per la Fundació Pinnae, en la seva desena edició destinarà els seus beneficis en la investigació de la cura de l'ELA.