9 artistes. Una banda. Tres cançons cada un. El festival solidari més únic del món aterra a Barcelona per tercera vegada, aquest cop, a la Sala Apolo. Tots els beneficis es destinaran a la Casa dels Xuklis (AFANOC), una llar d'acollida temporal per les families afectades. El Mússol arranca amb la tercera edició, després d'haver-hi passat noms emblamàtics com els d'Amaia, Núria Graham, Meritxell Neddermann, Vic Mirallas o Miki Núñez entre altres, ara arriba amb Judit Neddermann i Ginestà com a caps de cartell, juntament amb Sara Roy, Pau Lobo, Santa Salut o Kelly Isaiah entre altres. Us ho perdreu?