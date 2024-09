Juanjo Tabarka és un músic d'estudi i directe, pianista, baixista, compositor i tècnic de so, amb més de vint anys vinculat al món de la música. Fundador i líder del grup Tabarka de Mataró ha gravat dos discos com a músic i productor. El 2019 després de diversos anys treballant en altres projectes de gravació i directes com a músic i tècnic, Juanjo s'embarca en aquest nou projecte en acústic presentat el millor del seu repertori, temes nous i versions dels millors cantautors i bandes de tots els temps, en un format pròxim sense adorns, per a arribar al públic de manera senzilla, de tu a tu sense filtres.



L'obertura de portes és a les 18h i el concert a les 19.30h.