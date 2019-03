Clàssica i altres temps



Jordi López, jove pianista format al Conservatori de Música de Catalunya, ens proposa un programa ampli i virtuós articulat en tres grans obres de la història de la música. La sonata Les adieux de Beethoven, una selecció de Le tombeau de Couperin de Ravel i El Albaicín d’Albéniz.



Jordi López · piano



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 1 d’abril, a les 9 h, reserveu les vostres entrades:

presencialment al taulell del centre cívic

online al següent enllaç: https://goo.gl/tE1YBN (recordeu que per fer la reserva online cal que us doneu d’alta com a usuari online)

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada