Ja tornem a tenir aquí els Concerts de Tornada i, com sempre, us proposem un cartell que no us podeu perdre! Aquest any comptarem amb dues figures cabdals de la cançó catalana com Quico Pi de la Serra i Cesk Freixas, així com la prometedora proposta de Joina, una de les veus amb més futur del moment.



Del 29 d'agost al 6 de setembre viurem tres nits màgiques davant l'església de Bordils amb uns concerts gratuïts i de proximitat ideals per acomiadar l'estiu i agafar forces abans de tornar a la rutina de setembre. Com sempre, començarem a les 21 h i podreu comptar amb servei de bar gràcies a l'ajuda del Jovent de Bordils, que tornaran a participar un any més al festival.