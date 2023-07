Joe Louis Walker, un membre del Saló de la Fama de Blues i quatre vegades guanyador del Premi Blues Music, celebra una carrera que excedeix mig segle.Nascut el 25 de desembre de 1949 a San Francisco, a l'edat de 14 anys, va agafar la guitarra i només dos anys després, era una molt conegut a l'escena musical de l'Àrea de la Badia, tocant blues amb una incursió ocasional en el rock psicodèlic. Durant un temps, va compartir habitació amb Mike Bloomfield, qui li va presentar a Jimi Hendrix i Grateful Dead. Al 1985 Va reunir els Boss Talkers, i durant la dècada de 1990 va fusionar moltes de les seves influències del gospel, el jazz, el soul, el funk i el rock amb les seves sensibilitats de blues característics.

Mirant cap endarrere en la seva rica història, Walker comparteix: «M'agradaria ser conegut per la credibilitat de tota una vida sent fidel a la meva música i el blues. A vegades sento que he après més dels meus fracassos que del meu èxit. Però això em va fer més fort i més aventurer. I em va ajudar a crear el meu propi estil. M'agradaria pensar que quan algú posi un dels meus discos, sabrà per les primeres notes: «Aquest és Joe Louis Walker».

Aquesta llegenda del blues ens amenitzarà la nit del 8 de Juliol al nostre @elracodelapalma a les 22h.