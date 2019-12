El proper dissabte 14 de desembre #UnCinzanoEntreAmigos, el cicle d'aperitius artístic-musicals organitzats per la genuina marca de vermut, clou la seva edició 2019. El músic i actor Joan Dausà, acompanyat de la seva amiga i periodista Agnès Marquès, serà l'encarregat de posar punt i final al cicle que enguany va arrencar a Barcelona i ha viatjat al llarg de l'any per ciutats com Saragossa i Bilbao, amb artistes de la talla de La Bien Querida, La Habitación Roja i Anni B Sweet.



El músic de Sant Feliu de Llobregat interpretarà alguns temes del seu últim disc 'Ara som gegants', un treball que ha marcat un abans i un després a la seva carrera musical. La premsa especialitzada ha reconegut al músic amb el premi Enderrock al Millor artista del 2018 i el premi Enderrock del públic al Millor disc de cançó d'autor de l'any. Aquest mes de desembre, a més, Dausà ha estat guardonat amb el premi ARC a Millor gira a teatres i auditoris.



Recentment, Dausà ha engegat l'Eufòria Final, la gira de comiat del disc i temporalment dels escenaris. En el marc d'aquesta gira, a #UnCinzanoEntreAmigos podrem gaudir de la música de l'artista en un format proper i íntim.



Després de molts anys al front dels informatius de TV3, Agnès Marquès dirigeix i condueix actualment el programa 'No ho sé' de RAC1. A més, Marquès, és una de les protagonistes del vídeo 'Gegants', una revisió del tema 'Ara som gegants' de Joan Dausà, on juntament amb Joan Maria Pou, Santi Millán i Elisabet Casanovas, la periodista s'enfronta a un trampolí de deu metres d’alçada.



Una trobada íntima, genuina i propera entre amics, on l'artista parlarà sobre la seva trajectòria i els seus projectes musicals, compartint confidències i un vermut amb els seus seguidors i la periodista.



Pel cicle #UnCinzanoEntreAmigos a Barcelona ja han passat artistes com ara Ernest Crusats de La Iaia, Núria Graham, Ivan Labanda, Jordi Basté o Mishima.



Amb aquesta trobada, la coneguda marca de vermut Cinzano vol continuar promovent la cultura del vermut com a part destacada del teixit social i cultural de la ciutat. Aquesta darrera edició tindrà lloc al restaurant Bocca di Bonifacio, un local nou i acollidor que vol transmetre l'essència de la cuina italiana, el lloc ideal on prendre un bon vermut mentre es gaudeix de bona música entre amics.