Un any més Tecletes participarà de la festa gran de la nostra ciutat amb una nova edició del Fes-Tecletes!



Us convoquem a tots, petits i grans, el divendres 13 de setembre a partir de les 17,30h a la plaça Verdaguer de Tarragona! Una tarda plena de tallers i música en directe per donar inici a la millor festa major de Catalunya. Com és habitual, el format inclourà tallers creatius i la millor música en directe, en la línia de la programació del Festival Minipop!



Aquesta és una bonica festa organitzada per Tecletes amb el suport de Minipop, l’Ajuntament de Tarragona i La Pepita.