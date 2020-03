Jerry Leger & The Situation presentaran un nou disc a Rocksound el proper 14 d'abril de 2020.







"Canadiense talentoso que pese a su juventud ¡ya ha firmado 11 álbumes! Por primera vez en gira en España para presentar su nuevo disco “Time out for tomorrow”, producido nuevamente por Michael Timmins (Cowboy Junkies). Muy en la línea cálida y sutil de Ron Sexsmith, Josh Rouse, Blue Rodeo, Ryan Adams, etc… Jerry Leger & The Situation ya han girado por Canada y USA con artistas como The Sadies, Deer Tick, Jim Lauderdale, Dawes, Justin Townes Earle, Fred Eaglesmith, etc…



El primer adelanto lleva por título “Canvas of Gold” donde la banda de Toronto pinta sus sueños a través del country rock y entrelaza esa magia con imágenes minimalistas que recuerdan los clásicos anti-videos de los años ‘80 de The Replacements. Y es que al igual que Sturgill Simpson, Jerry Leger ignora las realidades actuales y se desvía en diferentes direcciones por el bien de sus canciones. Este doble álbum de dieciocho canciones se pasa volando.



"Time Out For Tomorrow" continúa la carrera de Leger de alto rendimiento constante y muestra la visión artística finamente perfeccionada que ha sido evidente desde 2005 cuando, a los 19 años, lanzó el primero de nueve álbumes de estudio, junto con tres más con sus proyectos paralelos The Del- Fi's y The Bop-Fi's. Se suma a un trabajo que se celebró recientemente con la compilación Too Broke To Die, exclusiva para Europa, dirigida a la creciente base de seguidores de Leger en Gran Bretaña y la UE."