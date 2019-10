Reserveu-vos el 12 d’Octubre per l’aniversari de Partisano!

Ens agradaria celebrar-ho amb vosaltres amb una nit de festa i reivindicació.



Ja fa 25 anys que Partisano va començar a caminar! 25 anys d’un projecte que ha anat evolucionant com la realitat que ens envolta. Han passat moltes coses, molts companys, molts locals, molts concerts… però seguim amb el mateix esperit: ser un granet de sorra a la barricada de la resistència. Perquè continuem creient que un canvi de sistema és possible i necessari.



I com que mai oblidarem que la revolta serà amb un somriure, volem celebrar amb tots vosaltres aquest aniversari amb un concert amb alguns dels grups que ara mateix estan al més alt nivell musical sense oblidar el missatge: Jazzwoman, Auxili i Ezetaerre!



Sempre hem dit que el 12 d’octubre no tenim res a celebrar perquè estem contra el feixisme, el racisme, el masclisme i l’homofòbia, però sí que celebrem la lluita contra qualsevol forma d’intolerància. Per això el 20% de l’entrada d’aquest concert anirà destinada a la lluita antifeixista.



Festa sí, lluita també!

Estimem la música! Destruïm el feixisme!



Podeu trobar les entrades a un preu molt reduït a les nostres botigues de Girona i Barcelona.