Dissabte 9 d’octubre a les 7 del vespre.



Entrades: www.entrapolis.com/entrades/jaume-arnella-i-carles-belda



Jaume Arnella és un romancer del segle XXI, però també moltes altres coses: un dels responsables de l’explosió del Grup de Folk a final dels seixanta, de la recuperació i divulgació de bona part del cançoner tradicional català, del naixement del festival Tradicionàrius a final dels vuitanta...



Carles Belda és un acordionista gens ortodox, però també moltes altres coses: va ser una de les meitats de Pomada, lidera el grup d’èxits per jamaicanes, El Belda i el Conjunt Badabadoc, i també és un dels personatges entestats a reivindicar el modernisme aborigen.



Junts a l’escenari, Belda & Arnella protagonitzen una trobada intergeneracional de resultats imprevisibles, de seny arrauxat i rauxa assenyada. Des que es van conèixer quan Arnella va anar a cantar “La revolta dels quintos” a Sabadell, s’han anat trobant als escenaris. Però aquest serà el primer cop que presenten un espectacle conjunt. No hi ha gaires pistes de com serà el concert. Però Belda avisa: “Serà alguna cosa que ens vingui molt de gust i que ens faci feliços”.







Per sopar després del concert, podeu reservar taula a la Taverna trucant al 972 21 07 76 o enviant un WhatsApp al 722 19 62 31