Iván Ferreiro



El cantant gallec Iván Ferreiro, una de les veus de referència del pop independent espanyol, presentarà el seu nou àlbum 'Trinchera Pop' en directe: “En el alambre”, “La humanidad y la tierra”, “En las trincheras de la cultura pop”, “Miss Saigon”… I totes les seves cançons més emblemàtiques. En escena estarà acompanyat de la seva banda habitual, Pablo Novoa a les tecles, Ricky Falkner al baix, Xabier Molero a la bateria i Emilio Saiz i Amaro Ferreiro a les guitarres.



Cala Vento



El duet català de rock Cala Vento, format pels empordanesos Joan Delgado i Aleix Turón, va començar a compondre junts el 2014 i després de quatre àlbums s'han convertit en una de les referències de l'escena indie, omplint sales a Catalunya i arreu d'Espanya. La seva música es caracteritza per la immediatesa, força i intensitat emocional de qui viu apassionadament i es veu afectat cada vegada més per una generació sense futur. Tot i això, el grup té la capacitat de transmetre optimisme i alegria al seu públic.



Selva Nua



Selva Nua és un grup lleidatà encapçalat per Joana Jové (veu i guitarra) i Adrià Garcia (baix) de sonoritat pop amb influències soul i picades d'ullet a la música lo-fi. Les seves lletres són introspectives i evocadores, amb melodies singulars i amb un punt diferent. Ens aporten melodies amb guitarres mesurades, línies de baix emblemàtiques i bateries tenaces. El seu disc de debut "Momentani" va significar una veritable glopada d'aire fresc per la nostra escena musical.