Concert INVISIBLE HARVEY:

“Invisible Harvey” és un divertit film protagonitzat per l’actor James Stewart, on un entranyable personatge es passeja amb un conill gegant que només veu ell. No obstant això, des de fa uns anys, també és l’amagatall del guionista i músic Dimas Rodríguez Gallego. Un projecte de pop amb el suport abrigallat per uns músics de luxe que doten de màgia a totes i cadascuna de les seves cançons. Al gener de 2016 editava en aquesta casa el seu primer LP, anomenat “La puerta giratòria“, un disc d’historietes que barregen sentit de l’humor, una pulsió romàntica i personatges insòlits. El treball va generar excel·lents crítiques i el va poder presentar en diferents escenaris. Durant 2017 va preparar les cançons del qual va ser el seu nou disc, un treball que es diu “No es justo que llegues ahora” i que també el produeixen Cristian Pallejà i Ferran Resines (igual que el seu disc debut). En 2022 ha publicat el seu tercer treball, «Titulador de canciones» que presentarà -en format trio- al celler Mas Blanch i Jové de la Pobla de Cérvoles (Lleida).



Exposició fotogràfica GERARD CADEVALL DANIEL “1,2,3…”:

Encara hi ha gent que escriu cartes. I, sortosament per nosaltres, el Gerard Cadevall escriu cartes. Però, en el seu cas, ho fa a través de la càmera. És per això que les seves fotografies, delicades imatges de magnètica i sincera bellesa, mostren una rendida admiració absoluta per la natura i els encanteris. Màgia hipnòtica que s’acompanya de colors, matisos i una reflexió sobre el pas del temps, la felicitat, l’acceleració incòmoda de la societat i, també, la mort.

I seguint aquest darrer concepte, “1, 2, 3…” parteix de l’absència de la mare del artista per alçar un homenatge sentit i perdurable a través de l’art. Així, l’exposició es pot entendre com un seguit de cartes de pur amor a una mare que reviu de manera vitalista, riallera i amb tot el seu esplendor a partir de l’observació detallada i encantada del paisatge. Una recerca romàntica i constant d’una llum que té la voluntat tangible de fer-se ben present en tots els retalls de somnis que el Gerard Cadevall ens ensenya.

La seva mirada, com un pinzell, com les mans d’un escriptor, són l’espelma més fidel, el cor més intens, per seguir confiant en una obra artística i en la seva capacitat per representar a aquells que ja no hi són, però que sempre hi seran.



Lloc: Celler Mas Blanch i Jové

Artista: Gerard Cadevall Daniel 📸 + INVISIBLE HARVEY trio 🎶+ TAST DE VINS 🍷

Dia: 1 de setembre 2024