Recital dedicat a la dona treballadora



Indira Ferrer, soprano

Mauri Campos, guitarra solista

Carles Casanovas, guitarra rítmica



Camí d'anada i tornada és un tapís de melodies on l'havanera és protagonista juntament amb altres tipus de músiques germanes, com per exemple el bolero, amb qui comparteix la mateixa arrel i punt de partida. Ara la majoria d’havaneres s’interpreten a les famoses cantades i, tret d’alguns casos excepcionals, la majoria són interpretades per grups masculins. A través d’aquest recital es vol fer un homenatge a totes aquelles cantants líriques que van interpretar les primeres havaneres i van fer d’aquest gènere un símbol cultural universal que segueix viu fins als nostres dies. En aquest recital es podran escoltar des de les havaneres i diferents músiques de saló del s. XIX procedents de Cuba, Mèxic i Xile fins a les populars havaneres arrelades a la península Ibèrica i contemporànies de coneguts i celebrats autors catalans.