El treball musical que presenta la soprano Indira Ferrer s'inspira en el romanticisme característic del cant de Mèxic de la segona meitat del segle XIX. En conjunt, l'obra acull diferents peces de clara connotació clàssica, però amb tints populars i folklòrics molt típics del moment social i cultural que va viure el país.



La poesia que hi ha darrere de cada partitura serveix d'inspiració per a unes melodies evocadores i nostàlgiques que han estat interpretades amb gran freqüència tant per cantants populars com lírics. El tapís que conforma el recital conté peces molt properes al Lied i, malgrat tenen certa caracterització lírica, la pretensió ha estat mantenir l'autenticitat del “mariachi” i l'essència popular.



Pel que fa al tractament instrumental, trobarem un treball molt personal i íntim a les peces en què la soprano és acompanyada per la guitarra. D'altra banda, riquesa i cos a les peces acompanyades pel piano i violoncel que s'acosten més a la lírica.



INTÈRPRETS:



Indira Ferrer, soprano

Antoni Mas, piano

Sveta Trushka, violoncel

Mauri Campos guitarra