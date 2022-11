Hugo Race és un prestigiós i prolific músic australià, situat actualment a Europa i en actiu des de 1978.



Per una part conegut pel seu pas pels Bad Seeds, tot acompanyant al Nick Cave, i alhora per haver estat membre de The Wreckery.



Al mateix temps, ja sigui com a Hugo Race & The True Spirit/Hugo Race and The Fatalists o en solitari, compta amb una extensa carrera.



La seva característica veu i les melodies sempre ben trobades, són un dels seus plats forts en la connexió del rock, blues i derivats.