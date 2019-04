Dimecres 17 d'abril a les 21:00h el grup de rap Homes Llúdriga presenta el seu primer disc de llarga duració, que porta per nom "Pampallugues". El concert serà a la sala 2 de la Sala Apolo i inclourà el bo i millor del seu repertori antic i també nou, incorporant especialment per a l'ocasió artistes convidades de luxe que aviat anunciaran. A més, obriran la nit amics i amigues de l'entorn de la banda.



Les primeres 100 persones que l'adquireixin rebran com a obsequi una còpia física del CD, que porta un disseny exclusiu molt complet i més especial que mai.



Tot el clan mustèlid és benvingut i moltes més. No podeu faltar a la vetllada més important per a la màfia del riu fins a la data. Prometen fer-ho màgic i memorable.