El proper dissabte 29 de juny el grup barceloní Homes Llúdriga presentarà en directe a València ciutat el seu nou disc, 'Pampallugues'. Es tracta del seu primer llarga durada, que ja està disponible a totes les plataformes digitals. Recentment, la banda ha col·laborat amb artistes valencians consagrats com Charly Efe, ZOO, Toni Mejías aka El Sucio de Los Chikos del Maíz página oficial o el músic de La Raíz Carles Gertrudis.



En aquest concert Marco Fonktana estarà al lloc de DJ, els MC's l'Autèntic Home Llúdriga i Kovitch a les veus, i Sigrid Amores com sempre al live painting mentre sona la música. Els mustèlids oferiran un show complet i dinàmic amb espais per a la improvització i sorpreses molt atractives que aniran desvetllant durant aquests dies.



I per acabar d'arrodonir-ho tot, els artistes locals Erick Hervé & Dj RosviL duran a terme un showcase impecable que ja és més que conegut segell de garantia.



La festa serà a la sala El Asesino (Plaça del Cedre, 1) i només costarà el simbòlic preu de 5€. La màfia del riu també portarà el seu merxandatge cap al País Valencià.



------------------------------------------------------------------------------



El próximo sábado 29 de junio el grupo barcelonés Homes Llúdriga presentará en directo en Valencia ciudad su nuevo disco, 'Pampallugues'. Se trata de su primer larga duración, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Recientemente, la banda ha colaborado con artistas valencianos consagrados como Charly Efe, ZOO, Toni Mejías aka El Sucio de LCDM o el músico de La Raíz Carles Gertrudis.



En este concierto Marco Fonktana estará en el puesto de DJ, los MC's l'Autèntic Home Llúdriga y Kovitch a las voces, y Sigrid Amores como siempre en el live painting mientras suena la música. Los mustélidos ofrecerán un show completo y dinámico con espacios para la improvisación y sorpresas muy atractivas que irán desvelando durante estos días.



Y para acabar de redondear todo, los artistas locales Erick Hervé & Dj RosviL llevarán a cabo un showcase impecable que ya es más que conocido sello de garantía.



La fiesta será en la sala El Asesino (Plaza del Cedro, 1) y solo costará el simbólico precio de 5€. La mafia del río también traerá su merchandising hacia el Páis Valencià.