Us presentem un tros de nit de Rap a Montbau!



Des de la JAM (Joventuts Alternatives de Montbau) apostem per la cultura urbana i és per això que dissabte 25 de maig a les 21:30h tens una cita als Jardins de Montbau, on podràs gaudir amb tres grupassos. ATENCIÓ! Homes Llúdriga ve a presentar el seu nou discàs "PAMPALLUGUES"! No us ho podeu perdre!



Us deixem uns links per poder fer un tastet del que tindrem!!



LAS NINYAS DEL CORRO

https://www.youtube.com/watch?v=CryhzBMq3eA



ERICK HERVÉ & DJ ROSVIL

https://www.youtube.com/watch?v=A1dEcRrHqvg



HOMES LLÚDRIGA

https://youtu.be/7lVN1YBBdwY



A la barra de la JAM els preus sempre són populars. No oblidis el teu got!





*Recordem que aquest és un espai lliure d’agressions masclistes: no tolerarem cap tipus d’agressió sexista, LGTBIfòbica o racista. En aquesta festa es posarà en marxa el protocol del Col·lectiu Feminista Periférikas.*





COM ARRIBAR ALS JARDINS DE MONTBAU?

Amb el Metro L3 – Montbau

Amb el Bus 27, 60, 76, H4, B19, V21, N4



Organitza: JAM – Joventuts Alternatives de Montbau