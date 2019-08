Hilari presenta el seu treball "A prop" envoltat de tots els músics que l'han fet possible



Hilari canta amb una alegria rabiosa, amb una vitalitat melancòlica, amb una autenticitat visceral. Es deixa amerar per les cançons, tant se val que es presenten com l’aspror d’un cant de batre rescatat de temps remots o amb la tendresa incomparable de l’eterna “El silenci d’estimar”, que un dia lluminós signara Eliseo Parra.

I ens les canta tan a prop que la dolça torbació que ens provoca el delata: ell les fa seues i les cançons, per torna, li han confiat el secret.



Josep Vicent Frechina