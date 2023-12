El 22 de desembre, a les 19 h, Splau ballarà al ritme del “electro latino” els millors temes de Henry Méndez. El concert gratuït s'emmarca dins del cicle d'activitats que organitza el centre comercial durant el Nadal.



A més, aquest any Splau s'avança i, abans del concert, celebrarem l'any nou! De la mà de la presentadora i periodista Nerea Sanfe, s'iniciarà un compte enrere llançant al públic els 12 “raïms” en forma de pilotes gegants.



Henry Méndez va néixer a Santo Domingo el 1974, i es va iniciar molt jove al món de la música. Va començar amb la música electrònica, però després va anar ampliant el seu estil i abraçant gèneres com el pop, el reggaeton, el house i el dance. L'any 2002, va treure temes com “Sigue bailando”, “Mami” o “Yo soy tu maestro”, que es van incloure en nombrosos recopilatoris de l'època, i va començar a col·laborar amb artistes de la talla de Pitbull i Rihanna.



El 2012, en ple boom del “electro latino”, va llançar el tema “Rayos de sol”, que va ser un dels més ballats de l'estiu. El 2013, va tenir un gran èxit amb “El Tiburón” i, el 2014, va publicar el seu disc “Dale mambo”, que inclou cançons que sonen a totes les discoteques com “Te fuiste”, “Mi Reina” o “Noche de Estrellas”.