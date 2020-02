Guillem Ramisa és un polifacètic poeta i cantautor de Roda de Ter, que en directe s'acompanya d'una banda integrada per Nabil El Hajji (baix), Martí Gonzàlez (bateria) i Ferran Isern (trompeta). El 2015 publica "Aquest sol hi és per tots" (RGB Suports, 2015), un disc dolç i amb una gran dosi d'essència lírica que el porten a actuar al Festival BarnaSants. La sortida del single 'Ànima de corall' el 2016, juntament amb el cantant d'Oques Grasses, Josep Montero, marquen una fita important que el remarca com un dels músics íntims amb més projecció catalana. L'any 2017, el seu segon àlbum, "Bondat senzilla" (RGB Suports, 2017), el porta a actuar dins el marc del Festival de Pedralbes i el Mercat de Música Viva de Vic, reafirmant la seva consistència musical d'un artista capaç de remoure els sentiments més profunds dels oients. Enguany, Ramisa presenta el seu tercer treball en solitari, "Ens enfilarem enlaire" (Halley Supernova, 2019), un nou àlbum que seguirà el camí dels anteriors però més complet i més sòlid. Amb cançons plenes de força, però amb el sentiment que ha caracteritzat sempre la seva poesia. Noves tessitures musicals, en ocasions més properes al rock, en d'altres, explorant el reggae o ritmes més propis de l'indie-folk. "Ens enfilarem enlaire" és un disc que ens parla de ressorgir, de tirar endavant i sortir del pou. I ens parla d'estimar, també. D'estimar de la millor manera que puguem. De fer-ho, sobretot, quan més costa de fer; quan l'amor no és correspost o quan algú se'n va per sempre. En definitiva, és una mirada a la vida, a allò místic que ens vincula i al vaivé d'emocions que omplen aquest món.