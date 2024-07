Guillem Gisbert



Després de quinze anys ininterromputs de pop irreprotxable amb MANEL, Guillem Gisbert arrenca projecte en solitari. El músic barceloní manté, com sempre, la cançó en el centre del punt de mira, per seguir fent allò que tant li agrada: explorar-ne els racons, palpar-ne els marges, des de l'ambició, l'elegància i l'eclecticisme.



Clara Peya



Considerada una de les pianistes i compositores més prolífiques i transgressores del nostre país, Clara Peya presenta el seu nou projecte “Corsé”. Un treball que gira entorn a la violència que porta implícita el concepte de perfecció amb un repertori de cançons profundes i compromeses “Una música que aposta per desfogar-se, embriagar-se, pel desig i per l’amor”.



Ferran Palau



Ferran Palau es prepara per a un retorn espectacular a l'escena musical. Després de quasi dos anys allunyat dels escenaris, anuncia el llançament d'un nou àlbum el 10 de maig de 2024. Aquest nou treball promet un concepte renovat, transportant els oients a un món orgànic i real, impregnat de nostàlgia pels "monstres" del passat. Ens espera, doncs, amb un nou univers, fidel al seu origen però mirant sempre cap endavant.