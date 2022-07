El proper divendres 22 de Juliol, tindrem nit de Power Duos, riffs i distorsió a la SALA VOL.



GREUS



Edu Rodriguez i Iván Ruíz son dos músics amb una llarga trajectòria en això de conduir pel desert de nit. L’Edu fent-se càrrec de la bateria als madrilenys Moho i l’Iván tocant a formacions llegendàries com Moksha o els old school hardcore heroes XMilk.



ZARZA



L’astròleg i la locutora et conviden a donar un tomb pel cosmos evocant paisatges eteris i místics a través del so amb bols de quars i flautes, per després estampar-te contra la Terra d’una forma brutal amb ritmes pesats i riffs greus i distorsionats.