presentacio de l'ultim disc que porta un nom occità "Luna Roja" dels Goulamas'K, d'Occitània... SKA-ROCK- TRADICIONAL- PUNK-REGGAE... 7 músics amb diferents instruments electrònics i tradicionals: guitares, gralles, flabiol, saxofon, trompeta, bateria, buzuki, música electrònica i cants... textos en català, occità i francès... estan fent una gira a tot l'Estat Francès i els tindrem a Prats de Molló, Catalunya Nord, aquest dijous 28 de juliol. Concert gratuït, plaça del firal, a les 20 H. És un espectacle de 2 hores d'alta qualitat... molta energia sense cap pause... no paren i no et deixen parar de ballar... no t'ho perdis !!!