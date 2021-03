Des que han irromput a l’escena musical catalana, Ginestà han demostrat que han vingut per quedar-se. La banda dels germans barcelonins Serrasolsas ja ha guanyat un Premi Enderrock per votació popular al Millor disc de cançó d’autor per l’àlbum homònim (Kasba Music, 2019) i un Premi Cerverí a la millor lletra en català per Estimar-te com la terra. La quotidianitat i els seus ideals impregnen les seves composicions, que es mouen a cavall de la música pop, la cançó protesta i el folk, sense deixar de banda els beats i loops electrònics que els aporten un so contemporani.