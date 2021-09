Divendres 1 d’octubre a les 10 de la nit. Concert gratuït amb aportació econòmica voluntària per poder seguir programant concerts a la plaça.



Podeu reservar taula a la Taverna trucant al 972 21 07 76 o enviant un WhatsApp al 722 19 62 31





Germà Negre, en format reduït, ens delectarà amb el seu nou repertori escatològic, despreocupat i irreverent. Un viatge pel món de la tradició oral partint de matisos estilístics tan diversos com la patxanga holandesa, la cobla, la jota, el blues i ritmes caribenys que evoquen la germanor més esplaiera. Tot plegat empaquetat en un format físic elaborat amb femta de burro del país, cortesia de la fàbrica artesana dels Sastres Paperers del Molí de la Farga de Banyoles. Una edició física quilòmetre 0 i 100% artesanal impresa també a Banyoles, a la impremta Can Mateu. Picants, obscenes, amor i penes (2021), el seu nou treball, irromp en un moment d’incertesa dins el món de la cultura. Les cançons tradicionals i populars, com també la sonoritat esporògena, fan d’aquest EP un còctel eclèctic i essencialment festiu.



Per altra banda, el projecte del grup banyolí segueix també amb la producció de l’Hostal Càntut, un festival de la mà del projecte Càntut que pretén recuperar el costum de cantar a les tavernes, sempre en format acústic i amb una proximitat amb el públic que ho converteix en una experiència difícil de trobar.