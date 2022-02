El cantautor figuerenc presenta un recull de cançons que havien anat quedant al calaix; lletres íntimes, a vegades tristes i sovint breus. Després de passar pels escenaris amb el grup Koalanú s’embarca dins d’una idea musical que, com la vida, encara no se sap gairebé on va. Des d’una poètica convulsa, en Geri Pujadas reflexiona sobre la quotidianitat, l’amor o la memòria: paisatges abstractes que es van espargint en cadascuna de les seves composicions. Un concert per avivar aquells sentiments que mai podran amansir-nos.