Gemma Humet, cantant i pianista, és una de les veus amb més llum i personalitat del panorama català actual. És una de les artistes que més clarament ha impregnat la seva obra amb l'essència de la cançó d'autor i protesta que tants bons fruits ha donat als Països Catalans al llarg de les darreres dècades.



Ja sigui com a solista, amb quatre discs editats per Satélite K ("Si canto enrere" el 2015, produït per Pau Figueres, "Encara", el 2017, produït per Carles "Campi" Campón, "Màtria", el 2020 i "Rere tot aquest fum" 2022 produïts per Jordi Casadesús) o acompanyant la mítica guitarra de Toti Soler amb un disc conjunt titulat "Petita Festa" (Satélite K, 2018), Gemma Humet ha demostrat ser una de les veus més compromeses i versàtils dels últims temps recollint premis com, per exemple, el Premi Enderrock del públic a millor disc de Cançó d'Autor de l'any 2015 (Si canto Enrere) i el de la crítica el 2020 (Màtria), col·laborant en més de 30 gravacions i discos i recorrent el país fent concerts arreu de la nostra geografia i diferents països d'Europa (França, Suïssa, Bèlgica...).



Al Musicveu, ens presenta un nou directe anomenat "Miralls". Sota la direcció artística i escènica de Lluís Danés, Humet fa un cara a cara amb ella mateixa, sola a l'escenari, només amb el piano i la veu; despullant les seves cançons de tots els revestiments que hagin pogut tenir i emmirallant-se en les d'artistes que li són referents, des de Joan B. Humet, Toti Soler, Lluís Llach, o més contemporànies com Clara Peya.