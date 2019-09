Amics i amigues, això s'acaba. Després de 2 anys i 61 concerts arreu de Catalunya i Espanya (Aragó, Balears, Andalusia, Galícia, Madrid, Comunitat Valenciana, Andorra...), acabem la gira "Garoina" allà on va néixer tot.



I és que la relació del disc amb Calella no s'entendria sense la platja on vaig aprendre a gatejar quan era un nadó, on vaig escriure part dels versos de les lletres del disc. La Platja de Port Pelegrí, indret estimat on sonaran per última vegada les cançons del disc.



El concert es farà al Restaurant Fiego, a la mateixa Platja de Port Pelegrí (Calella de Palafrugell). Un indret que estimo molt, portat per amics i on es menja de meravella. Al piano, com sempre, m'hi acompanyarà la María Poyatos.



ATENCIÓ! No us oblideu de reservar al telèfon 972 61 59 96. L'Aforament és limitat.



Un comiat bonic, petit i íntim. Tal com ha sigut tota la gira. Ens veiem allà i ens acomiadarem de tots i totes. Gràcies per tot.