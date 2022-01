Formiga and Cigale s’inspiren en el repertori medieval i tradicional, però a través dels seus arranjaments i composicions extravagants creen una música actual, sense complexos i amb colors avantguardistes. Ara, les dues intèrprets deixen d'estar soles als escenaris i passen a compartir-lo amb una cobla: La Principal de Tarragona, que amb el seu so tan peculiar, aporta un dramatisme extrem a les seves històries. Prepareu-vos per un espectacle ple de llum, sons, humor i glamur que no us deixarà indiferents: benvinguts i bentornats a l’univers de Formiga and Cigale!



A càrrec d’ Anna Amigó Vilalta, l'Espluga de Francolí, i Eva Genniaux, Cadoulette (França) i la Cobla la principal de Tarragona.