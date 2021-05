Després de ser assenyalats com a Talent Radical de l’any pel Time Out, els empordanesos Fetus emprenen un nou assalt amb “Sota, cavall i rei”. Aparcant provisionalment els temes propis, al nou disc aposten per accelerar i distorsionar el cançoner de l’útim joglar català, Jaume Arnella. Un homenatge que fuig de la nostàlgia per esdevenir un frenètic cant a la vida.



Jaume Arnella és una baula imprescindible per entendre com la cançó popular ha perviscut i ha transmutat fins arribar als nostres dies. Les seves cançons s’han integrat a l’imaginari popular com si existissin de sempre. Ara Fetus les reinventen en clau punk de garatge i amb una naturalitat sorprenent: tot un farcell de cançons i romanços que canten al bon vi i al vent de la carena, al Comte Arnau de Verdaguer, al Fèlix de Ramon Llull o al darrer i fatídic viatge del maqui Quico Sabaté.



Fetus són Adrià Cortadellas (veu i guitarra), Telm Terradas (baix) i Adrià Jiménez (bateria), reforçats per l’ocasió amb la guitarra de Jordi Anticó i les tecles de Guille Caballero (Els Surfing Sirles, Chaqueta de Chándal). Produeix i mescla Joan Colomo, com ja va fer en els anteriors discos de Fetus “L’epicentre del fangar” (2017) i “Terra cuita” (2019). La portada la signa Roger Peláez, amb una il·lustració que també remet al disc “Cançons de vi i de taverna” del propi Arnella.