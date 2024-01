Acompanyat per Simó Pocoví (cantant de Geminis)



Nascut a Vilafranca de Bonany (Mallorca) Tomeu Penya és, sens dubte, uns dels cantants més populars i més premiat a Catalunya i Balears. Els seus discos són sempre un èxit aconseguint els primers llocs en les llistes de vendes i cada any realitza desenes de gales en les quals les seves cançons són cantades pel sempre nombrós públic que assisteix a les seves actuacions.



Tot i que fa cinquanta anys que està en actiu se li continua sumant públic molt jove al seu miler de seguidors. La seva peculiar i profunda veu, una irresistible personalitat artística i les seves originals cançons són la base perquè Tomeu Penya hagi assolit situar-se com un inqüestionable número 1 en el mercat de música en català.



Va editar el seu primer disc en 1982 "Carritx i Roses" on s'aprecia la gran influència de la música popular mallorquina i a poc a poc va incloent alguns temes on es nota la influència del country americà, del qual és un autèntic fan i així les seves composicions van derivant cap a una música de tall més internacional. Tomeu Penya representa musicalment un estil únic i difícil de definir per anar des de la línia de cantautor de les seves primeres composicions, fins a arribar a l'actual caràcter que, amb grans dosis de música americana, Tomeu transforma i personalitza. Actualment, està preparant nou disc, que veurà la llum a la fi de 2023.



Tomeu Penya ens presenta al MUSICVEU un repertori ple de sentiment en el seu format de concert íntim, acompanyat només de la seva guitarra i de la veu única de Simó Pocoví (cantant de Geminis). Cançons inoblidables de l'extens repertori del músic Vilafranquer, com Havanera o Maria, que no falten mai al seu concert. Però que aprofitant el format íntim pot tocar davant del seu públic temes no habituals als seus concerts.



El Festival Solidari Musicveu organitzat per la Fundació Pinnae, en la seva desena edició destinarà els seus beneficis en la investigació de la cura de l'ELA.