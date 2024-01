El millor Jazz Tradicional i New Orleans fet a casa nostra, on s’inclouen temes del gran Louis Amstrong



El trompetista Ricard Gili, director i líder incombustible de La Locomotora Negra durant 50 anys, i el clarinetista Oriol Romaní, dos dels músics amb més reconeixement al món jazzístic del país, han compartit des de fa anys concerts i jam sessions amb grups com el Jimmy Rena Trio, La Locomotora Negra, els New Orleans Blue Stompers o els Barcelona Swing Serenaders.



En l’argot jazzístic els cats són els col·legues i el hot jazz és aquell jazz càlid que fa moure joves i grans i arriba al cor de tothom.



Amb aquest esperit el quintet Gili-Romaní Hot Jazz Cats ofereixen la seva música plena de feeling i de swing, recreant a la seva manera temes típics del jazz dels anys 20, 30 i 40 a Nova Orleans, Chicago i Nova York, destacant les magnífiques interpretacions d’en Ricard Gili del gran Louis Armstrong, que no deixen ningú indiferent.



Una experiència que segur quedarà en la retina de l'espectador durant molt de temps. Gili & Romaní, dos grans del swing, ens transportaran als inoblidables clubs d'Harlem com el Apollo o el Savoy Ballroom per a oferir-nos temes de Louis Armstrong, Duke Ellington, Fats Waller, Kid Ory i Sidney Bechet, entre d'altres.



FORMACIÓ:



Ricard Gili, trompeta i veu

Oriol Romaní, clarinet

Federico Mazzanti, piano

Queralt Camps, contrabaix

Xavi Hinojosa, bateria



El Festival Solidari Musicveu organitzat per la Fundació Pinnae, en la seva desena edició destinarà els seus beneficis en la investigació de la cura de l'ELA.