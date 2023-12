"Calidoscopi de cançons"



Les cançons que conformen aquest concert van ser escrites per Beethoven al llarg d’onze anys. Quan ja era un compositor reconegut i estava instal·lat a Viena, va rebre la visita d’un editor escocès, George Thompson, que li va encarregar uns arranjaments de melodies populars de diferents països. Thompson ja feia anys que recopilava i publicava cançons de diversos pobles d’Europa i ja havia fet encàrrecs anteriorment a compositors com Haydn o Pleyel. Creia que, per contrarrestar l’esplendor aristocràtic del Barroc, l’art havia d’inspirar-se en la base, en les cançons populars, senzilles i directes.



El 26 de febrer del 2023 el projecte s’estrena al Teatre del Centre Parroquial de Ribes (Garraf) amb la interpretació d’un recull de cançons d’arreu d’Europa arranjades pel gran geni germànic; així com d’altres fragments per a trio instrumental com les Variacions Kakadu (op. 121); tot acompanyat per la narració del divulgador musical David Puertas, com a veu de la missiva entre Beethoven i el seu nebot Karl.



L’espectacle escènic que convida a viatjar arreu d’un continent sense fronteres, on les melodies populars de cada indret es donen les mans a través d’una història de joia, espiritualitat i introspecció de l’ésser.



El conjunt de cambra penedesenc es forma a finals del 2022 amb la creació del projecte.



FORMACIÓ:



Christina Koch, soprano

Andreu Miret, tenor

Carmina Font, violí

Núria Beltran, violoncel

Montse Rios, piano

David Puertas, narrador



El Festival Solidari Musicveu organitzat per la Fundació Pinnae, en la seva desena edició destinarà els seus beneficis en la investigació de la cura de l'ELA.