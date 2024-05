Ferran Palau es prepara per a un retorn espectacular a l'escena musical. Després de quasi dos anys allunyat dels escenaris, anuncia el llançament d'un nou àlbum el 10 de maig de 2024. Un nou treball que promet un concepte renovat, transportant els oients a un món orgànic i real, impregnat de nostàlgia pels "monstres" del passat. Ferran Palau ha creat un llegat musical impressionant amb àlbums com Kevin (2019), Blanc (2018), Santa Ferida (2015), i L'Aigua del Rierol (2012), a més del senzill Cel Clar. El febrer de 2021, Palau va presentar Parc, el seu cinquè àlbum, i cap a final d'aquell mateix any, va llançar Joia, un àlbum influenciat per l'admiració cap a les dones de Hidden Track Records. El 10 de maig tornarà amb un nou univers, fidel al seu origen però mirant sempre cap endavant.



Azul és un estiu al poble on el temps sembla que no passi, on reconnectes amb tu mateix i et deixes portar pels dies que s'allarguen fins tard. Guitarres acústiques i flautes acompanyen melodies amables, per deixar pas a ecos de guitarres psicodèliques i sons atmosfèrics que porten a un viatge interior cap a la intimitat, com el final d'una nit de festa. Es tracta del projecte musical d’Oriol Brunet, que vol agafar allò antic i donar-li una nova vida, com un artesà del pop. El 2022 va publicar el seu disc de debut, Motion is Emotion, en el qual hi ha referències òbvies dels 60 com The Beatles o Harry Nilsson a les veus i la producció que es barregen amb els sons californians d’Allah-Las, l’actitud visceral dels australians King Gizzard & the Lizard Wizard i el punt naïf de Babe Rainbow.