Hem exhaurit les entrades pel primer concert del dia 20 de febrer i hem obert una nova data.



FALSTERBO és un grup de música folk, amb 53 anys voltant pels escenaris. Està format per Eduard Estivill, Montse Domènech i Jordi Marquillas. Junts han creat un patrimoni cultural amb cançons com Ai Adéu, Cara Bonica, L’Estranya Joguina, Quan el Sol es Pon i, sobretot, Paf, el Drac Màgic. Aquestes cançons formen part dels records musicals de 4 generacions.



El grup ha decidit posar punt i final a la seva afició, amb un disc i una gira. El fil conductor d’aquest projecte musical-cultural, no podia ser un altre que la cançó que els ha acompanyat des del començament: Paf, el drac màgic. Per això disc i gira porten per nom ADEU, PAF.