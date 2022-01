Aleksandr Skriabin (1872-1915), pianista, compositor, místic, filòsof i poeta amateur, profeta per alguns i xarlatà per altres, és sens dubte una de les figures més singulars de la història de la música russa. Va esdevenir l’artista més destacat del moviment simbolista, que va ensenyorir-se de la cultura russa al tombant de segle, i va conèixer de ben a prop bona part dels literats més importants d'aquest període, conegut a Rússia com l’Edat de Plata.



La música d’Skriabin neix en estreta unió amb les altres arts, particularment la poesia. Per commemorar el 150è aniversari del compositor, el pianista Eudald Buch i el traductor Arnau Barios posen en diàleg l’obra per a piano d’Skriabin i una mostra representativa de poemes i fragments en prosa de diversos poetes de l'època, alguns d'ells traduïts per primera vegada al català.



Ens acompanyaran: Eudald Buch (la Garriga, 1997), és pianista. S’ha format a l'Escolania de Montserrat, el Conservatori de Vic i la Chetham's School of Music a Manchester, i ha estat alumne de Vladislav Bronevetzki a l'ESMUC i d’Elisso Virsaladze al Conservatori Txaikovski de Moscou. Actualment continua els estudis amb la Virsaladze a Florència (Itàlia). Ha tocat a Anglaterra, Rússia, Holanda, Alemanya, Suïssa i Itàlia. Al nostre país ha actuat a la Schubertíada de Vilabertran, al Palau de la Música, L'Auditori de Barcelona, l'Auditori de Girona i l'Atlàntida de Vic, així com l’Auditorio Nacional i la Fundación Juan March a Madrid. Ha tocat en directe a la BBC (Radio 3) i els seus concerts han estat emesos per Catalunya Música. Ha estat becat per la Fundació Victòria dels Àngels, i ha rebut el 1r premi en la XXVI edició del concurs El Primer Palau.



I Arnau Barios (Térmens, la Noguera, 1989) és filòleg i traductor. Va estudiar Filologia Eslava a la Universitat de Barcelona i ha viscut deu anys a Rússia: a Moscou, a Óbninsk (província de Kaluga), i a Sant Petersburg, on actualment s’encarrega dels estudis de català a la Universitat de Sant Petersburg. Ha traduït proses de Tolstoi, Mandelstam, Óssipov, poemes de Kuzmín, Lérmontov i Brodsky, i és l'autor de la traducció en vers d’ "Eugeni Oneguin" de Puixkin (2019), per la qual se li va atorgar el Premi Ciutat de Barcelona de traducció en llengua catalana. Acaba de publicar una antologia de 24 contes de Txékhov, on també s'ha encarregat de la revisió de la traducció indirecta que Joan Sales va fer d’ "Els germans Karamàzov" de Dostoievski.