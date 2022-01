Concert de Piano a càrrec d'Eudald Buch. Obres de Bach, Gubaidulina, Fontcuberta i Skriabin.



El pianista Eudald Buch proposa en aquest recital un diàleg entre Bach i Skriabin i els seus universos musicals aparentment tan llunyans. Bach combina en les seves toccatas i partites l'escriptura polifònica més rigorosa amb l'efervescència rítmica de les danses barroques. Aleksandr Skriabin, de qui el 2022 se celebra el 150è aniversari del seu naixement, va crear en la seva obra per a piano un món sonor molt poètic influenciat per les seves peculiars idees filosòfiques i, no obstant això, va compartir amb el geni alemany un sofisticat maneig del contrapunt que es manifesta en les seves sonates, així com en les seves miniatures en forma de poemes, estudis i preludis. El programa es completa amb dues peces d'influència bachiana de la compositora russa Sofia Gubaidulina.

Eudald Buch (1997) s'ha format a l'Escolania de Montserrat, el Conservatori de Vic i la Chetham's School of Music (Manchester). Ha estudiat amb Vladislav Bronevetski a l'ESMUC i amb Elisso Virsaladze al Conservatori Txaikovski de Moscou. Actualment, amplia els seus estudis amb la Prof. Virsaladze a Fiesole (Florència). També ha rebut consells de Pascal Devoyon, Jacques Rouvier i especialment de Christian Blackshaw. Ha tocat als festivals de Buxton i Hellens (Anglaterra), The International Holland Music Sessions (Bergen, Holanda), Weltklassik (Alemanya) i la Schubertíada de Vilabertran, en sales com l'Auditori de Girona (Temporada Ibercamera), l'Auditori l'Atlàntida (Vic), l'Auditori Enric Granados (Lleida) i l'Auditori Pau Casals (el Vendrell), i aquesta temporada debuta al Palau de la Música, L'Auditori de Barcelona i l'Auditorio Nacional de Madrid. Com a solista ha col·laborat amb l'Orquestra de Cambra de Vic, la Chetham's Symphony Orchestra i membres de l'OBC. Ha actuat en directe a la BBC (Radio 3), i els seus concerts han sigut emesos per Catalunya Música. Ha estat becat per la Fundació Victòria dels Àngels i ha obtingut el primer premi "El Primer Palau" 2021.