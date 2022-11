Programa:



Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Sonata núm.3 en Mi major per a violí i clave, BWV 1016

I. Adagio

II. Allegro

III. Adagio ma non tanto



Robert Schumann (1810 – 1856)

Sonata núm.1 en La menor per a violí i piano, op.105

I. Mit leidenschaftlichem Ausdruck

II. Allegretto

III. Lebhaft



Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

Sis variacions sobre ‘Hélas, j’ai perdu mon amant’, K.360



Johannes Brahms (1833 – 1897)

Sonata núm.1 en Sol major per a violí i piano, op.78

I. Vivace ma non troppo

II. Adagio

III. Allegro molto moderato