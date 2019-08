⚠️ SEGUIM CRUCIFICATS. PER UNES FESTES POPULARS!



El dissabte 17 d’agost arriben les Festes del Polvorí 2019! Una jornada de festa i de lluita que es celebrarà, com cada any, al Carrer de l’Església (Pl. Virreina).



12h Vermut Musical



14h Dinar antirepressiu



16h Rap/ Hip hop amb:

- Dajoan (directe des de Burdeus)

- Eloi Nobody (Herida Abierta) amb Aina

- Es-pera (rap combatiu des del Raval)



19h Concerts:

- Eterns (Antifa hardcore)

- Xiclets Muntants de Vandellos II

- Reggaebretols United

- Dr. Foll & Selector Desamparat (KBO)





Com sempre als nostres actes tot estarà a preus populars i disposareu de marxandatge oficial de El Polvorí. Recordeu que aquestes són unes jornades antifeixistes, no es toleraran actituds racistes, sexistes, homòfobes ni agressives.



Els beneficis de la jornada aniran destinats a l'autogestió de El Polvorí (Club Social Antifeixista)



🕘 INICI: 12H

📍 C/ de l’Església (Pl. Virreina)

L3 Fontana | L4 Joanic