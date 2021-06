Dins el marc del Festival EVA, les Escarteen Sisters presenten el seu primer disc, "Mirades": composicions pròpies i algun arranjament de temes emblemàtics. Elles diuen que són un quartet de corda, perquè canten i toquen a la vegada, aquest és el joc principal. Creixen en una masia del Penedès, i d’aquell silenci neixen les seves cançons. La seva música té la influència de la naturalesa que les ha envoltades des de petites, per això no és ni d’un color ni d’un altre, ni d’una temperatura o una altra, és orgànica i inefable. El duo sorgeix component cançons per comunicar-se amb l’avi, que viu a Bèlgica (a molts quilòmetres de la masia on han crescut) i ja fa uns anys que està malalt. Tot d’una els va venir de gust compartir-ho més enllà de casa, amb el propòsit inicial d’escurçar les distàncies a través de les cançons.