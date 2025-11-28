tornar enrere

Concert de música de cambra

Hi ha algun error?
  • Dissabte, 6 desembre 2025
  • 18:30h
  • Mataró
    Ateneu, Fundació Iluro, Mataró
    C. de la Riera, 92, 08301
  • 5 - 7,5 - 12 - 15
  • Comprar entrades
Altaveu.cat no es fa responsable dels possibles problemes ocasionats en cas d'error en les dades dels esdeveniments.

Concert de:
Ensemble La Modesta

🎵 El dissabte 6 de desembre estrenem la xifra dels vint amb el XX concert del Cicle de cambra de La Modesta .

El concert presenta un repertori al voltant del quartet de corda en diàleg amb la veu: una altra manera de tocar lied sense piano acompanyant. Les obres escollides són d' Eduard Toldrà, Marianne Martinez, Joseph Haydn i Henri Marteau , interpretades pels maresmencs Gener Salicrú i Soler (veu), Ariadna Chmelik Lluís (violoncel), Ariadna Rodríguez Masafrets i Mariona Casanovas Sala (violins) i Luís Rodríguez Lax (viola).

⏰ El concert torna al format habitual de dissabte a la sala de l' Ateneu de la Fundació Iluro (C/Bonaire n3) de Mataró, a les 18.30 h.

🎶 A primera part tindrem la participació d'alumnat del Conservatori Superior del Liceu de Barcelona, de l'Aula de Música Masafrets i de l'Escola d'Arts en Viu del Prat de Llobregat.

No hi ha videoclips d'aquest grup!

Afegeix-ne

Més info:
lamodesta.masafret.cat

  • Dissabte, 6 desembre 2025
  • 18:30h
  • Mataró
    Ateneu, Fundació Iluro, Mataró
    C. de la Riera, 92, 08301
  • 5 - 7,5 - 12 - 15
  • Comprar entrades
Concert de Ensemble La Modesta - Concert de música de cambra

Aquest concert no té imatge!

Afegeix-ne!
Altaveu.cat no es fa responsable dels possibles problemes ocasionats en cas d'error en les dades dels esdeveniments.

La imatge s'ha pujat correctament!

La imatge s'ha pujat correctament!

Tancar

Comentaris sobre el concert:

Hi ha algun error o falta alguna dada en aquest concert?

Hem rebut la teva consulta!

Hem rebut la teva consulta!

Ens la revisarem i et direm alguna cosa.

Tancar

Altaveu.cat no es fa responsable dels possibles problemes ocasionats en cas d'error en les dades dels esdeveniments.
Altaveu.cat està subjecta a una llicència de Creative Commons
Llicència de Creative Commons